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鹿児島県内4万7000戸が停電（20日正午現在）

 2022/09/20 13:48
南日本新聞ニュース
　九州電力によると、台風１４号の影響で２０日正午現在、鹿児島県内の２３市町村の計約４万７４６０戸が停電している。

　最も停電戸数が多いのは鹿屋市で約１万戸。ほかに大崎町約６８８０戸、志布志市約５８７０戸、肝付町約５４００戸など。
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