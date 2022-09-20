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鹿児島県内4万7000戸が停電（20日正午現在）
2022/09/20 13:48
九州電力によると、台風１４号の影響で２０日正午現在、鹿児島県内の２３市町村の計約４万７４６０戸が停電している。
最も停電戸数が多いのは鹿屋市で約１万戸。ほかに大崎町約６８８０戸、志布志市約５８７０戸、肝付町約５４００戸など。
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