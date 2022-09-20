鹿児島県内4万7000戸が停電（20日正午現在）

山形屋社主 岩元恭一氏が死去 83歳 社長、会長を歴任 鹿児島市街地の活性化にも注力

最強台風接近「ガターン」 マンション建設現場最上階 折れたクレーン 部屋着姿の近隣住民、風雨の中避難･･･「やはり」 周辺17棟に避難呼びかけ

国文化財 都城島津邸の御門が倒壊「シンボル的存在。ショック」 台風14号

強風で折れたクレーン 業者が撤去「原因究明する」 ひと晩避難の近隣住民「ほっとした」 最強台風14号

まさにモンスター！巨大ウナギに住民「ぎょっ」 長さ1.4メートル、胴回り40センチ超…種子島・西之表市街地の川で学生捕獲

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【台風14号】鹿児島県内の被害まとめ 重傷1人含むけが人12人、住家の一部破損21棟など 停電続く地域も