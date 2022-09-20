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新型コロナ　鹿児島県内で新たに760人感染、5人死亡

 2022/09/20 16:31
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　鹿児島県と鹿児島市は２０日、新型コロナウイルスの感染者７６０人を新たに確認したと発表した。

　県はまた５人が死亡したと公表した。死者は累計５２６人となった。

　県が発表した感染者は５５０人、市発表分は２１０人。
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コロナ相談窓口電話表
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