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国道220号 垂水市牛根境の通行止め解除

 2022/09/20 17:04
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　国交省大隅河川国道事務所は２０日午後５時、垂水市牛根境の国道２２０号の全面通行止めを上下線とも解除した。台風１４号の影響で土砂が流入していたが、応急的な復旧が完了した。
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