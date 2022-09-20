台風一過、彼岸の入り、お墓をきれいに　鹿児島市

各地に被害を及ぼした台風１４号が遠ざかり彼岸の入りを迎えた２０日、鹿児島市は秋らしい青空が広がった。市内の墓地には朝から家族連れらが次々と訪れ、台風で飛ばされた落ち葉など片づけながら、先祖に手を合わせる姿が見られた。同市坂元町の坂元墓地では、両親らの墓を２日に１回は訪れるという西ノ原みち子さん（７５）＝同市大黒町＝と妹の福倉さち子さん（７２）＝同市春日町＝が、墓前に花を供え線香を上げながら「台風の被害がなくてほっとした」と話した。