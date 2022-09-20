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【台風14号】鹿児島県内2万4000戸が停電（午後8時現在）

 2022/09/20 20:56
停電のため発電機を使って業務を続ける鹿屋市の吾平総合支所の職員ら＝２０日午後３時ごろ、同市吾平町麓
停電のため発電機を使って業務を続ける鹿屋市の吾平総合支所の職員ら＝２０日午後３時ごろ、同市吾平町麓
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　九州電力によると、台風１４号の影響で２０日午後８時現在、鹿児島県内で１４市町村の計約２万４０４０戸が停電している。

　最も停電戸数が多いのは志布志市で約４２９０戸。ほかに肝付町約３７６０戸、大崎町約３４９０戸、曽於市約３３９０戸など。
停電が続き、医療機器や電子カルテが使えない病院＝２０日、肝付町北方の町立病院
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