【台風14号】ロケット組み立て棟の外壁剝がれる　鹿児島の種子島宇宙センター

鹿児島県南種子町の種子島宇宙センター内にある大型ロケット組み立て棟の外壁が一部剝がれたことを受け、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２０日、台風１４号の影響とみて原因を調べた。けが人はなかった。ＪＡＸＡによると、剝がれた箇所の範囲は調査中。組み立て棟は高さ８１メートルで、ロケットの整備や点検を行う。現在、新型ロケット「Ｈ３」１号機やＨ２Ａロケット４７号機を建屋内に格納しており、機体などに影響がなかったか確認している。