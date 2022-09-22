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新型コロナ　鹿児島県内で新たに1048人感染確認　1000人超は18日以来　2人が死亡

 2022/09/22 16:07
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　鹿児島県は２２日、新型コロナウイルスの感染者１０４８人と２人の死亡を新たに確認した、と発表した。感染者が１０００人を超すのは１８日以来。死者は計５２８人になった。
【関連表】一目で分かる鹿児島県の感染者推移
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