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新型コロナ 鹿児島県内で新たに1048人感染確認 1000人超は18日以来 2人が死亡
2022/09/22 16:07
拡大
鹿児島県は２２日、新型コロナウイルスの感染者１０４８人と２人の死亡を新たに確認した、と発表した。感染者が１０００人を超すのは１８日以来。死者は計５２８人になった。
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