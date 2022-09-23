鹿児島・三島村竹島で集会所全焼、神社の一部焼く　村内での火災は2012年1月以来　

メガソーラー建設現場で土砂崩れ 原因は不十分な排水管理、鹿児島県が大阪市の事業者に措置勧告

国の旅行支援に最大4000円分上乗せ 鹿児島県が独自に追加

新たな感染は1048人、29日連続で前週下回る（医療圏別：鹿児島580、姶良・伊佐195、肝属66、出水55、川薩54、南薩42、曽於28、熊毛14、奄美14）2人死亡 新型コロナ・鹿児島22日発表

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに1048人感染確認 1000人超は18日以来 2人が死亡