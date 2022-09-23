TOP鹿児島のニュース 社会 事件・事故

鹿児島・三島村竹島で集会所全焼、神社の一部焼く　村内での火災は2012年1月以来　

 2022/09/23 10:02
全焼した集会所＝２２日、三島村竹島（三島村提供）
全焼した集会所＝２２日、三島村竹島（三島村提供）
拡大拡大
　２２日午前６時１５分ごろ、鹿児島県三島村竹島の聖大明（ひじりだいみょう）神社敷地内の集会所から出火、木造平屋約４０平方メートルを全焼し、神社拝殿の柱の一部を焼いた。

　鹿児島中央署と竹島地区消防分団によると、集会所は無人で電気は通っていた。火が上がっているのを通行人が気付き、分団長に通報した。村によると、村内での火災は２０１２年１月以来。
　
火を上げる集会所＝２２日、三島村竹島（三島村提供）
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ