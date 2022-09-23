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台風14号で被災 26日から不通区間をバス代行 肥薩線の吉松－隼人、吉都線の都城－吉松、日南線の南郷－志布志 JR九州
2022/09/23 08:02
（別カット）木の枝や葉が散乱するＪＲ指宿枕崎線の頴娃大川駅＝２２日、南九州市頴娃町別府
拡大
ＪＲ九州は２２日、台風１４号の影響で運転見合わせが続く鹿児島県内の一部路線について、２６日から臨時バスを運行すると発表した。肥薩線の吉松－隼人、吉都線の都城－吉松、日南線の南郷－志布志の各区間。指宿枕崎線の指宿－枕崎は２７日に運転再開の予定。
バスで代行する３路線は、いずれも区間内の全ての駅にバスが停車し、平日、土日祝日とも走らせる。運賃は電車と同額。
肥薩、吉都両線は便数や運行時間を調整中。日南線は１日当たり上り８本、下り７本の予定。バスの時刻表は同社ホームページや各停車駅で確認できる。
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