台風14号で被災　26日から不通区間をバス代行　肥薩線の吉松－隼人、吉都線の都城－吉松、日南線の南郷－志布志　JR九州

ＪＲ九州は２２日、台風１４号の影響で運転見合わせが続く鹿児島県内の一部路線について、２６日から臨時バスを運行すると発表した。肥薩線の吉松－隼人、吉都線の都城－吉松、日南線の南郷－志布志の各区間。指宿枕崎線の指宿－枕崎は２７日に運転再開の予定。バスで代行する３路線は、いずれも区間内の全ての駅にバスが停車し、平日、土日祝日とも走らせる。運賃は電車と同額。肥薩、吉都両線は便数や運行時間を調整中。日南線は１日当たり上り８本、下り７本の予定。バスの時刻表は同社ホームページや各停車駅で確認できる。