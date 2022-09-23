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新型コロナ　鹿児島県内で新たに780人感染確認　2人死亡

 2022/09/23 16:10
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　鹿児島県は２３日、新型コロナウイルスの感染者７８０人と２人の死亡を新たに確認した、と発表した。死者は計５３０人になった。
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