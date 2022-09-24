桜島で21年4月以来の連続噴火が2回　噴煙最高1800メートル上がる

鹿児島市の桜島で２３日、午後９時までに、中量以上の噴煙が約３０分以上続く連続噴火が昼過ぎと夕方の２回あった。２回目は午後４時４０分ごろ始まり、同６時５０分ごろ停止。噴煙の高さは最高１８００メートルだった。鹿児島地方気象台によると、桜島の連続噴火は２０２１年４月２５日以来。火山活動の活発化を示すものではないとしている。桜島は今年７月２４日の爆発で、噴火警戒レベルが最高の５（避難）に引き上げられたが、同２７日にレベル３（入山規制）に戻った。