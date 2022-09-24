新型コロナ　鹿児島県内で新たに298人感染

鹿児島市 乳児置き去り１週間 身元特定に有力な手掛かりなく 情報提供呼びかけ

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新たな感染は780人、30日連続で前週下回る 年代別では10代が最多136人（医療圏別：鹿児島416、姶良・伊佐144、肝属61、南薩40、川薩39、出水38、熊毛18、曽於12、奄美12）2人死亡 新型コロナ・鹿児島23日発表