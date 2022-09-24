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新型コロナ　鹿児島県内で新たに298人感染

 2022/09/24 16:07
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　鹿児島県は２４日、新たに２９８人の新型コロナウイルスの感染者を確認した、と発表した。死者の発表はなかった。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移


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