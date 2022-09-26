Dr.コトーの聖地巡ろう　10月15、16日 原作モデル地の鹿児島・甑島でツアー

さつませんだい観光局は１０月１５、１６日の１泊２日の日程で実施する、漫画「Ｄｒ．コトー診療所」の原作モデル地を巡る甑島ツアーの参加者を募集する。１５日に川内まごころ文学館で始まる漫画の原画展を鑑賞した後、串木野港を出発。翌日にかけ、現地ガイドとスタッフの案内で漫画のモデルとなった島内の観光地を巡る。原作者の山田貴敏さんとの交流もある。定員２０人（最小催行人員１０人）。朝昼夜（昼は２回）の食事が付いて１人３万８０００円。ＧＯＴＯキャンペーンなどで補助対象となる場合は、事務局が相談に応じる。同観光局＝０９９６（２５）１１４０（日祝休み）。