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新型コロナ　鹿児島県内で新たに591人感染、1人死亡

 2022/09/25 16:07
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　鹿児島県は２５日、新型コロナウイルスの新たな感染者５９１人と１人の死亡を確認した、と発表した。死者の累計は５３１人。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移


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