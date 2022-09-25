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新型コロナ 鹿児島県内で新たに591人感染、1人死亡
2022/09/25 16:07
拡大
鹿児島県は２５日、新型コロナウイルスの新たな感染者５９１人と１人の死亡を確認した、と発表した。死者の累計は５３１人。
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