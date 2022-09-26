「安倍(氏)が国葬なら国民みんなだ」「国内外へ恥の上塗り」 志布志九条の会メンバー10人、街頭で反対訴え

鹿児島県志布志市や周辺自治体の住民でつくる「志布志九条の会」は２５日、同市志布志の国道２２０号関屋口交差点で、２７日に予定する安倍晋三元首相の国葬に反対する街頭活動をした。約１０人が「理由のない国葬反対」「安倍（氏）が国葬なら国民みんな国葬だ」などと書かれたボードを掲げ、ドライバーや通行人に訴えた。武田佐俊さん（７９）＝串間市＝は「森友問題、桜を見る会など何一つ国民に明らかにしないまま税金を使ってやるのは国内外への恥の上塗り。あらゆる手段で国葬を正当化する岸田内閣のやり方に、国民はあきれている」と話した。