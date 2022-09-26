うん、これはいいね　自転車運転マナー付きトイレットペーパー登場　「一人の時間にじっくり学んで」

鹿児島県の阿久根地区安全運転管理協議会青年部（２６人）は２０、２１の両日、自転車の運転マナーが書き込まれたトイレットペーパーを管内の阿久根市と長島町に計９００個寄贈した。両自治体を通し、各中学・高校に１００個ずつ配布する。多くの生徒が手に取る品を贈ろうと３年前から取り組みを開始。「２人乗り」「無灯火」などの違反事項をイラストで示した。坂口卓史部長（４３）は「一人の時間にじっくり交通ルールを見てもらえれば」と話した。