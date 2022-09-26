南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
9
月
26
日 月曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
人生相談「すいもあまいも」
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
コラム・情報
＞
●おもしろ写真
うん、これはいいね 自転車運転マナー付きトイレットペーパー登場 「一人の時間にじっくり学んで」
2022/09/26 20:50
自転車の交通ルールが記されたトイレットペーパー＝２０日、阿久根市の同市役所
拡大
鹿児島県の阿久根地区安全運転管理協議会青年部（２６人）は２０、２１の両日、自転車の運転マナーが書き込まれたトイレットペーパーを管内の阿久根市と長島町に計９００個寄贈した。両自治体を通し、各中学・高校に１００個ずつ配布する。
多くの生徒が手に取る品を贈ろうと３年前から取り組みを開始。「２人乗り」「無灯火」などの違反事項をイラストで示した。坂口卓史部長（４３）は「一人の時間にじっくり交通ルールを見てもらえれば」と話した。
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
うん、これはいいね 自転車運転マナー付きトイレットペーパー登場 「一人の時間にじっくり学んで」
9月26日 20:50
農道赤く彩る…総延長3キロ、ヒガンバナの帯 出水市高尾野
9月26日 20:11
都城の144人含む494人新たに感染、1人死亡 新型コロナ・宮崎26日発表
9月26日 19:26
BA.5対策宣言終了へ 塩田知事「新規感染減ってきた」 新型コロナ・鹿児島
9月26日 17:48
新型コロナ 鹿児島県内で新たに273人感染 3人死亡
9月26日 16:04
「国葬」 戦前は国会で予算承認 国威発揚のセレモニー
9月26日 14:37
「国葬」 新聞はどう伝えたか 戦前、「神将」東郷平八郎は「集まった群衆100万人」 戦後初は昭和42年の吉田茂元首相 「関係ない」高校生は映画館へ
9月26日 14:37
鹿児島市電 クレカでタッチ決済 11月1日から実証実験 10月、桜島フェリーに先行導入
9月26日 12:56
【連載・全共鹿児島バイプレイヤーズ⑤】県全共推進室＝春日久志さん（49） 牛の搬入計画、防疫対策…受け入れ準備に奔走「最高の環境を農家に」
9月26日 12:30
「安倍(氏)が国葬なら国民みんなだ」「国内外へ恥の上塗り」 志布志九条の会メンバー10人、街頭で反対訴え
9月26日 11:44
本格フレンチ気軽に味わって 10月16日まで鹿児島市の2店でイベント
9月26日 11:00
「県人会には上も下もねぇでなぁ」 関西一円の鹿児島県出身者から慕われた稲盛和夫さん。古里の人が一堂に集う場の発足を心から喜んだ
9月26日 11:00
肥薩おれんじ鉄道 折口－阿久根 JR貨物列車が電気設備故障で2時間半停車
9月26日 10:46
“敵基地攻撃能力”の配備先「奄美が確実」…自衛隊関係者は口をそろえた 南西防衛の強化加速「中国側が名指しで警告する」との見方も
9月26日 10:08
さつま町消防キャラ「住警器どん」啓発動画が人気 再生回数1万回突破の作品も
9月26日 10:00
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲