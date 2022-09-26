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うん、これはいいね　自転車運転マナー付きトイレットペーパー登場　「一人の時間にじっくり学んで」

 2022/09/26 20:50
自転車の交通ルールが記されたトイレットペーパー＝２０日、阿久根市の同市役所
自転車の交通ルールが記されたトイレットペーパー＝２０日、阿久根市の同市役所
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　鹿児島県の阿久根地区安全運転管理協議会青年部（２６人）は２０、２１の両日、自転車の運転マナーが書き込まれたトイレットペーパーを管内の阿久根市と長島町に計９００個寄贈した。両自治体を通し、各中学・高校に１００個ずつ配布する。

　多くの生徒が手に取る品を贈ろうと３年前から取り組みを開始。「２人乗り」「無灯火」などの違反事項をイラストで示した。坂口卓史部長（４３）は「一人の時間にじっくり交通ルールを見てもらえれば」と話した。
（別カット）自転車の運転マナーを記したトイレットペーパー
自転車の運転マナーが記されたトイレットペーパー
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