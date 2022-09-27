新たな感染は273人、週単位では9089人から4739人に半減（医療圏別：鹿児島167、肝属26、姶良・伊佐24、奄美16、南薩13、川薩12、出水12、熊毛2、曽於1）新型コロナ26日発表

鹿児島県は２６日、新たに２７３人の新型コロナウイルス感染者と３人の死亡を確認したと発表した。新規感染者は、台風１４号の影響で少なかった先週の同じ曜日を上回ったが、１カ月にわたり減少傾向が続いている。同日までの１週間の感染者は４７３９人で前週の９０８９人からほぼ半減した。亡くなった３人のうち２人は鹿児島市在住で医療機関に入院中。もう１人は遺族の意向で全て非公表。９医療圏別の新規感染者は鹿児島１６７人、肝属２６人、姶良・伊佐２４人、奄美１６人、南薩１３人、川薩、出水各１２人、熊毛２人、曽於１人。年代別では１０代の５０人が最も多く、３０代と４０代各４９人、１０歳未満３９人と続く。みなし陽性は２人で、フォローアップセンターの医師から感染者認定を受けたのは１８人だった。県内の累計感染者は２９万７０３７人。県は同日、病床を２床増やし、現在該当する上から２番目の病床確保フェーズ「緊急Ⅰ」を７３１床にした。