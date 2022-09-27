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肥薩おれんじ鉄道 薩摩大川－川内などで運行見合わせ
2022/09/27 09:07
拡大
大雨の影響で、肥薩おれんじ鉄道は２７日午前９時現在、新水俣－米ノ津、薩摩大川－川内の両区間で運行を見合わせている。
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