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安倍元首相国葬　弔意示し鹿児島県庁に半旗　県の29施設で掲揚

 2022/09/27 14:56
安倍元首相の国葬に合わせ、県庁に掲げられた半旗＝２７日午前８時３６分、鹿児島市鴨池新町
安倍元首相の国葬に合わせ、県庁に掲げられた半旗＝２７日午前８時３６分、鹿児島市鴨池新町
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　安倍晋三元首相の国葬に合わせ、鹿児島県は２７日朝、鹿児島市鴨池新町の県庁に半旗を掲揚した。

　県によると、行政機関としての弔意を表すため、本庁舎をはじめ掲揚台がある地域振興局・支庁、食肉衛生検査所など計２９施設に半旗を掲げた。かごしま県民交流センター（鹿児島市）や黎明館（同）、奄美パーク（奄美市）など不特定多数が訪れる５６施設では見送った。

　職員への黙とうなどは求めていない。県教育委員会は特段の対応はしなかった。

　県内の全４３市町村では、２０市町村が半旗を掲げるとしている。
安倍元首相の国葬に合わせ、県庁に掲げられた半旗＝２７日午前８時１７分、鹿児島市鴨池新町
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