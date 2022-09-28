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新たな感染は631人、40代の111人が最多（医療圏別：鹿児島381、姶良・伊佐81、南薩35、川薩34、肝属30、奄美24、出水21、曽於20、熊毛5）新型コロナ27日発表

 2022/09/28 07:00
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　鹿児島県は２７日、新たに６３１人の新型コロナウイルスの感染者と１人の死亡を確認したと発表した。新規感染者は前週の同じ曜日を１２９人下回った。死亡したのは県内の施設に入所していた８０代女性で、死因は新型コロナ以外だった。

　９医療圏別の新規感染者は鹿児島３８１人、姶良・伊佐８１人、南薩３５人、川薩３４人、肝属３０人、奄美２４人、出水２１人、曽於２０人、熊毛５人。

　年代別では４０代の１１１人が最も多く、１０代９４人、３０代９３人と続いた。フォローアップセンター鹿児島の医師から感染者認定を受けたのは１６人だった。県内の累計感染者は２９万７６６８人になった。

　県は２７日、病床を８床減らし、病床確保フェーズ「緊急Ⅰ」を７２３床にした。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移


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