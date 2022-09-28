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防衛省、「馬毛島基地」を特定防衛施設に指定 種子島1市2町に米軍再編交付金
2022/09/28 10:11
拡大
鹿児島県・西之表市馬毛島への米軍機訓練移転と自衛隊基地整備計画を巡り、防衛省は２８日、米軍再編交付金の対象となる「特定防衛施設」に馬毛島基地（仮称）を、「特定周辺市町村」に同市と中種子、南種子の両町を新たに指定すると官報で告示した。
１市２町のうち西之表市は賛意を明言していないが、防衛省の求めに応じ、馬毛島小中学校跡地などの市有地売却や市道廃止を市議会に提案。同省は整備が円滑に進むと判断し、指定した。今後、財務省と協議し、承認を経て本年度分の交付額が決まる。
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