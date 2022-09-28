ギョ！ 本物が運動会に乱入 　鹿屋市のPR特命係長・カンパチロウがコミカルダンス

鹿児島県鹿屋市の笠野原小学校で２５日、１、２年生１４７人が、市特産のカンパチをＰＲする「カンパチダンス」を運動会で披露した。市のＰＲ特命係長「かのやカンパチロウ」がサプライズ登場し、運動場は子どもたちの歓声に包まれた。カンパチの面をつけた児童が踊っていると、突然カンパチロウが飛び入り参加。コミカルな動きで一緒にダンスを披露した。退場後も子どもたちが駆け寄って盛り上がった。児童は「ジャンプが楽しい踊り。カンパチロウが入ってきてびっくりしたけど会えてよかった」と話した。