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新型コロナ 鹿児島県内で新たに608人感染、3人死亡
2022/09/28 16:08
拡大
鹿児島県は２８日、新型コロナウイルスの感染者６０８人と３人の死亡を新たに確認したと発表した。死者の累計は５３８人となった。
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