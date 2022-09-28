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新型コロナ　鹿児島県内で新たに608人感染、3人死亡

 2022/09/28 16:08
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　鹿児島県は２８日、新型コロナウイルスの感染者６０８人と３人の死亡を新たに確認したと発表した。死者の累計は５３８人となった。
【関連表】一目でわかる鹿児島県の感染者推移
表･新型コロナに関する相談窓口


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