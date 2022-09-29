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深まる秋　青空に映えるハギの花、路傍に彩り　鹿児島市

 2022/09/29 08:02
路傍でかれんな花を咲かせるハギ＝２８日午後、鹿児島市下福元町
路傍でかれんな花を咲かせるハギ＝２８日午後、鹿児島市下福元町
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　日中はまだ真夏日があるなど残暑が厳しい鹿児島地方だが、朝夕はすっかり秋めいて過ごしやすさを感じる。鹿児島市では２８日、秋の七草の一つハギが赤紫色の花を咲かせ、路傍に彩りを添えていた。

　同市下福元町の県道沿いにはマメ科のハギが道の両側に枝を伸ばす。チョウに似たかれんな花は直径数センチほどのミニサイズ。秋晴れの青空と見事なコントラストを見せ、時折吹く風に鈴のように揺れながら秋の深まりを伝えていた。
初秋を代表するハギの花＝２８日午後、鹿児島市下福元町
風に揺れ秋の深まりを伝えるハギの花＝２８日午後、鹿児島市下福元町
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