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十島村・諏訪之瀬島、噴火警戒レベル3へ上げ 福岡管区気象台、爆発増加で
2022/09/28 22:57
噴煙を上げる十島村・諏訪之瀬島の御岳（資料写真）
拡大
鹿児島県十島村・諏訪之瀬島の御岳で２８日午後１０時４４分ごろ爆発があり、福岡管区気象台は同島の噴火警戒レベルを２（火口周辺規制）から３（入山規制）に引き上げた。火口約２キロ圏内で大きな噴石の飛散に警戒を呼びかけている。
同島の警戒レベル３は７月１１日以来。
気象台によると、同島のレベル判定基準では５日間で２５回以上の爆発があった場合、３に引き上げる。爆発は２４、２５日は各１回、２６日８回、２７日４回、２８日は引き上げまでに１１回あった。
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