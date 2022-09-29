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新型コロナ　鹿児島県内で新たに465人感染、2人死亡

 2022/09/29 16:05
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　鹿児島県は２９日、新型コロナウイルスの感染者４６５人と２人の死亡を新たに確認したと発表した。死者の累計は５４０人となった。
【関連表】一目でわかる鹿児島県の感染者推移
表･新型コロナに関する相談窓口


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