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東九州道 隼人東－国分　通行止め解除

 2022/10/01 01:00
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　鹿児島県警高速道路交通警察隊によると、東九州自動車道隼人東インターチェンジ（ＩＣ）－国分ＩＣの上り線の通行止めは、１日午前０時５４分に解除。
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