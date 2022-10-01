東九州道 隼人東－国分　通行止め解除

東九州自動車道 隼人東－国分 上り線が通行止め

桜島火の島祭り 10月1日夜、3年ぶり開催 2000発花火 先着18000人で入場停止

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鹿児島市の伊敷小PTA 上位団体の市P連活動参加せず 少子化、一人親世帯増で活動困難、経費・労力負担減図る 23年度以降