TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス

新型コロナ　鹿児島県内で新たに439人感染、1人死亡

 2022/10/01 16:09
拡大拡大
　鹿児島県は１日、新型コロナウイルスの感染者４３９人と１人の死亡を新たに確認したと発表した。死者の累計は５４２人になった。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移


  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ