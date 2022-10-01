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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに439人感染、1人死亡
2022/10/01 16:09
拡大
鹿児島県は１日、新型コロナウイルスの感染者４３９人と１人の死亡を新たに確認したと発表した。死者の累計は５４２人になった。
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