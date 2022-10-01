新型コロナ　鹿児島県内で新たに439人感染、1人死亡

１．

桜島火の島祭り 10月1日夜、3年ぶり開催 2000発花火 先着18000人で入場停止

２．

東九州自動車道 隼人東－国分 上り線が通行止め

３．

アントニオ猪木さん「西郷さんのようになりたい」 父のルーツは鹿児島

４．

鹿児島市の伊敷小PTA 上位団体の市P連活動参加せず 少子化、一人親世帯増で活動困難、経費・労力負担減図る 23年度以降

５．

新たな感染者は416人、前週を364人下回る（医療圏：鹿児島217、姶良・伊佐79、南薩31、川薩29、肝属21、奄美14、曽於12、出水10、熊毛3）1人死亡 新型コロナ・鹿児島30日発表

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西之表市長問責決議 1票差で“幻”に 馬毛島基地計画賛成派1人が賛同したのに…提出者自ら反対 採決でボタン押し間違いか

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マリオから最新作グッズまで ニンテンドー期間限定店 アミュプラザ鹿児島 10月10日まで

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新型コロナ対応の「時短命令は違憲」 カラオケ店、命令取り消しと1144万円損害賠償求め国・県を提訴 鹿児島地裁

９．

3カ月前に来たばかり、コアラの「タイチ」死ぬ 鹿児島市・平川動物公園

10．

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…