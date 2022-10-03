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4人家族の住家から出火、焼け跡から3人の遺体 鹿児島市
2022/10/03 00:39
炎を上げる住家＝２日午後１１時半ごろ、鹿児島市谷山中央４丁目
拡大
２日午後１１時ごろ、鹿児島市谷山中央４丁目の会社員男性（５６）方から出火、３日午前１時現在、木造２階建て住家と、隣接する住家２棟が延焼している。複数の住民によると、出火元には家族４人が居住。小学生の男児が逃げ出したが、残る３人と連絡が取れていない。
鹿児島南署によると、焼け跡から３人の遺体が見つかった。身元や出火原因を調べている。隣接する住家２棟の居住者にけがはない。
現場は国道２２５号近くの住宅街。
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