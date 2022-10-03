新型コロナ　鹿児島県内で新たに256人感染、1人死亡

ヤクザ、俳優、ドラッグ、逮捕…高知東生さん「どん底」からの再スタート 「依存症と向き合う。それはありのままの自分を認めること」

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自転車ロードレース中に死亡した法政大選手の遺族「安全性高めて競技再開を。前に進んで」 日本学生連盟が事故経過報告、連鎖的転倒で24人落車 南大隅