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新型コロナ 鹿児島県内で新たに436人感染、2人死亡
2022/10/04 16:04
拡大
鹿児島県は４日、新型コロナウイルスの感染者４３６人と２人の死亡を新たに確認したと発表した。死者の累計は５４５人となった。
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