新たな感染は436人、前週を195人下回る（医療圏：鹿児島254、南薩48、姶良・伊佐37、肝属24、川薩21、曽於17、熊毛14、奄美11、出水10）2人死亡　新型コロナ・鹿児島4日発表

鹿児島県は４日、新たに４３６人の新型コロナウイルスの感染者と２人の死亡を確認したと発表した。新規感染者は前週の同じ曜日を１９５人下回った。亡くなった２人の年代、性別、死因は遺族の意向で非公表。医療圏別の感染者は鹿児島２５４人、南薩４８人、姶良・伊佐３７人、肝属２４人、川薩２１人、曽於１７人、熊毛１４人、奄美１１人、出水１０人。年代別は１０歳未満の９８人が最多で、１０代７３人、３０代６９人と続いた。フォローアップセンターで確定したのは２４人。みなし陽性はいなかった。県内の累計感染者は３０万５９７人になった。