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谷山民家火災、夫婦と長女の死因は焼死　鹿児島市

 2022/10/05 09:53
全焼した住家を実況見分する警察と消防＝４日午前１１時１５分ごろ、鹿児島市谷山中央４丁目
全焼した住家を実況見分する警察と消防＝４日午前１１時１５分ごろ、鹿児島市谷山中央４丁目
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　２日夜、鹿児島市谷山中央４丁目の住家から出火し、この家に住む男性会社員（５６）、妻（４７）、長女（１４）が死亡した火災で、鹿児島南署は５日、司法解剖の結果、死因はいずれも焼死と明らかにした。
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