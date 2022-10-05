南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
10
月
5
日 水曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
人生相談「すいもあまいも」
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
社会
＞
事件・事故
谷山民家火災、夫婦と長女の死因は焼死 鹿児島市
2022/10/05 09:53
全焼した住家を実況見分する警察と消防＝４日午前１１時１５分ごろ、鹿児島市谷山中央４丁目
拡大
２日夜、鹿児島市谷山中央４丁目の住家から出火し、この家に住む男性会社員（５６）、妻（４７）、長女（１４）が死亡した火災で、鹿児島南署は５日、司法解剖の結果、死因はいずれも焼死と明らかにした。
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
果実を腐敗させる害虫ミカンコミバエ 幼虫を確認、本年度初 雄成虫も4匹 繁殖の可能性 薩摩川内・下甑島
10月5日 10:04
森林資源保全へ関心持って 児童がキジ放鳥体験 出水・上場小
10月5日 10:00
谷山民家火災、夫婦と長女の死因は焼死 鹿児島市
10月5日 09:53
全共鹿児島大会6日開幕 全国から出品牛が続々到着 長い移動、高温多湿の気候…牛の状態に細心の注意 霧島と南九州
10月5日 08:57
全国和牛能力共進会 鹿児島大会6日開幕 5年に1度の“和牛のオリンピック” 霧島・牧園メイン会場
10月5日 08:30
山川高生が教師役 お笑い芸人パイナップルつばささんが舞台衣装作り「モノづくり楽しい」
10月5日 08:30
〈詳報〉鹿児島市で3人死亡の民家火災 住民「残された長男心配」「やるせない」 犠牲の夫婦と長女、DNA型鑑定で特定
10月5日 08:04
コロナ・インフル同時検査機 鹿児島・霧島の養護学校が導入 検体採取から判定まで校内で可能に
10月5日 07:30
春巻き、ホキ天玉揚げなど16品 バイキング給食で栄養バランス考える 長島の中学3年生
10月5日 07:30
新たな感染は436人、前週を195人下回る（医療圏：鹿児島254、南薩48、姶良・伊佐37、肝属24、川薩21、曽於17、熊毛14、奄美11、出水10）2人死亡 新型コロナ・鹿児島4日発表
10月5日 07:00
人生相談■後輩の仕事のしわ寄せにうんざり
10月5日 06:00
デジタル技術を体験 風景にデジタル映像重ねる「複合現実」に驚き 鹿児島市でイベント
10月4日 22:30
鹿児島県職員給与、3年ぶり引き上げ勧告 月給を平均895円、ボーナス0.1カ月分 県人事委
10月4日 21:30
21年度鹿児島県内43市町村決算 経常収支比率、全て改善 県「交付税増など要因」
10月4日 21:30
“龍の目”きらり トンネルからのぞく夕日 秋分・春分の日前後、数分間だけ見られる絶景 奄美大島・龍郷
10月4日 21:02
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲