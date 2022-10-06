新たな感染は432人、前週より176人減 減少傾向続く（医療圏別：鹿児島232、姶良・伊佐51、南薩40、肝属36、奄美23、熊毛21、川薩13、出水9、曽於7）2人死亡 新型コロナ・鹿児島5日発表
2022/10/06 07:00
鹿児島県は５日、新たに４３２人の新型コロナウイルス感染者と２人の死亡を確認したと発表した。新規感染者は前週の同じ曜日より１７６人少なく、減少傾向が続いている。死者の年代、性別、死因はいずれも遺族の意向で非公表。
医療圏別の新規感染者は鹿児島２３２人、姶良・伊佐５１人、南薩４０人、肝属３６人、奄美２３人、熊毛２１人、川薩１３人、出水９人、曽於７人。年代別は１０代の８７人が最も多く、４０代７７人、１０歳未満７６人と続いた。
フォローアップセンターで確定した感染者は９人。みなし陽性は１人だった。累計感染者は３０万１０２９人になった。
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新たな感染は432人、前週より176人減 減少傾向続く（医療圏別：鹿児島232、姶良・伊佐51、南薩40、肝属36、奄美23、熊毛21、川薩13、出水9、曽於7）2人死亡 新型コロナ・鹿児島5日発表10月6日 07:00
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