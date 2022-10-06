「和牛の可能性、全世界に発信」　全共鹿児島大会が開幕　10日まで

“和牛のオリンピック”とされる第１２回全国和牛能力共進会鹿児島大会（全共）が６日、開幕した。霧島市牧園のメイン会場で開会式が行われ、参加する出品者らが活躍を誓った。開会式で、３区に出品する森ファーム（鹿屋市輝北）の森義之さんは「和牛力で新時代を切り開き、和牛の可能性を全世界に発信する」と宣誓した。本大会には４１道府県から４３８頭が出品される。審査は同日午後から高校・農業大学校が対象の特別区を皮切りに始まり、９日までに各部門の順位が決定する。１０日には種牛・肉牛の最高賞である内閣総理大臣賞が発表され、日本一が決定する。