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新型コロナウイルス
新型コロナ 県内で新たに359人感染
2022/10/06 16:06
拡大
鹿児島県は６日、新型コロナウイルスの感染者３５９人を新たに確認したと発表した。死者の発表はなかった。
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