新型コロナ　県内で新たに359人感染

桜島火の島祭り 10月1日夜、3年ぶり開催 2000発花火 先着18000人で入場停止

コロナ療養施設で女性看護師と複数回の性的関係 鹿児島県医師会の男性職員を停職3か月

飲酒運転一斉取り締まり 鹿児島県内42路線で実施、逮捕1人含む50件摘発

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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鹿児島市の伊敷小PTA 上位団体の市P連活動参加せず 少子化、一人親世帯増で活動困難、経費・労力負担減図る 23年度以降