深まる秋を表現　各流いけばな展が開幕　鹿児島市の山形屋、11日まで

秋の各流いけばな展（鹿児島県連合華道会、山形屋、南日本新聞社主催）は７日、鹿児島市の山形屋文化ホールで始まった。県内１３流派が深まる秋の情緒を伝える約８０点を展示している。１１日まで。ツルウメモドキやサンキライといった鮮やかな実を使って季節を感じさせる作品が並び、多くの人でにぎわった。同市武岡５丁目の森園美子さん（７９）は「秋の訪れを意識して、気持ちのこもっている美しい作品が多い。花材の選び方などに流派ごとの個性が出ている」と見入っていた。展示は午前１０時〜午後６時（９、１１日は同５時）。入場無料。