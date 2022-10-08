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全国和牛能力共進会の霧島会場、3連休混み合う予想　大会ホームページに地図や混雑状況

 2022/10/08 07:15
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　第１２回全国和牛能力共進会では、鹿児島県霧島市のメイン会場に一般客向けの駐車場が設けられていない。同市内の臨時駐車場から無料シャトルバスが出ているが、３連休の８～１０日は混雑が予想される。

　臨時駐車場は、鹿児島空港や霧島市役所、霧島神宮の周辺に計５カ所にある。９、１０日はアクティブリゾーツ霧島にも開設する。シャトルバスは午前８時半～午後４時４５分（最終日は午後２時４５分終発）、１０～１５分間隔で運行する予定。所要時間は約２５分～４０分。

　大会ホームページ（「鹿児島全共」で検索）に地図や混雑状況を掲載している。
【関連表】全国和牛能力共進会の日程
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