南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
10
月
8
日 土曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
人生相談「すいもあまいも」
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
コラム・情報
＞
企画・翔べ和牛 鹿児島全共
全国和牛能力共進会の霧島会場、3連休混み合う予想 大会ホームページに地図や混雑状況
2022/10/08 07:15
拡大
第１２回全国和牛能力共進会では、鹿児島県霧島市のメイン会場に一般客向けの駐車場が設けられていない。同市内の臨時駐車場から無料シャトルバスが出ているが、３連休の８～１０日は混雑が予想される。
臨時駐車場は、鹿児島空港や霧島市役所、霧島神宮の周辺に計５カ所にある。９、１０日はアクティブリゾーツ霧島にも開設する。シャトルバスは午前８時半～午後４時４５分（最終日は午後２時４５分終発）、１０～１５分間隔で運行する予定。所要時間は約２５分～４０分。
大会ホームページ（「鹿児島全共」で検索）に地図や混雑状況を掲載している。
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
種牛の審査開始 若手兄弟そろって引き手に「互いの活躍が刺激」 農家支える兄と子牛育む弟 鹿児島・全国和牛能力共進会
10月8日 07:30
90代2人の歌声 根占を元気に 宮川さん（95）と瀧崎さん（91）コーラス教室に10年「歌が生きがい」
10月8日 07:30
全国和牛能力共進会の霧島会場、3連休混み合う予想 大会ホームページに地図や混雑状況
10月8日 07:15
前週より84人少ない332人新たに感染、減少傾向続く（医療圏：鹿児島195、姶良・伊佐34、南薩28、肝属23、川薩16、熊毛14、出水9、奄美8、曽於5）死者ゼロ 新型コロナ・鹿児島7日発表
10月8日 07:00
不戦を祈り、平和の尊さ次代へ 鹿児島市戦没者追悼式に遺族ら120人
10月7日 22:30
家庭の食べ残し→堆肥化→有機栽培→消費者へ 循環システムにグッドデザイン賞 鹿児島県から計3件受賞
10月7日 21:30
鹿児島ロケット4号機、発射台の組み立て確認 学生ら17人、年度内の打ち上げ目指す
10月7日 21:30
都城管内の33人含む239人新たに感染 小林管内は213日ぶりゼロ 新型コロナ・宮崎7日発表
10月7日 21:16
鹿児島レブナイズ開幕3連勝 八王子に76－57 バスケットボールB3
10月7日 21:08
小3女児力士、大人も転がす負けん気 志布志・伊崎田相撲3年ぶり白熱 赤ちゃん土俵入りに観客笑顔
10月7日 21:00
【栃木国体】自転車・成年男子スクラッチの古谷田（鹿屋体大）が優勝 陸上・少年女子A3000メートルはカリバ（神村学園高）制す
10月7日 20:14
新型コロナ 鹿児島県内で新たに332人感染、死者の発表なし
10月7日 16:09
2024、25年度の一般財源、計95億円不足見通し 高齢化で扶助費が年27～52億円ずつ増加 鹿児島県
10月7日 14:17
鉄道開業150年 JR九州「鉄道の日」イベント、8日に鹿児島市のアミュ広場で 西九州新幹線限定グッズなど販売
10月7日 13:30
深まる秋を表現 各流いけばな展が開幕 鹿児島市の山形屋、11日まで
10月7日 13:10
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲