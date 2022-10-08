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開園50年祝う　鹿児島市の平川動物公園で記念式典　豪から来たコアラ「アーチャー」もお披露目

 2022/10/08 13:04
式典でくす玉を割る下鶴隆央市長（左から２人目）や児童ら＝鹿児島市の平川動物公園
式典でくす玉を割る下鶴隆央市長（左から２人目）や児童ら＝鹿児島市の平川動物公園
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　１４日に開園５０周年を迎える鹿児島市の平川動物公園で８日、記念式典があった。下鶴隆央市長や川越桂路市議会議長、地元の福平小学校の児童らがくす玉を割り、同園の発展を祈った。

　式典後は、９月２１日にオーストラリア・クイーンズランド州から同園に来た雄のコアラ「アーチャー」がお披露目された。
式典でお披露目されたコアラの「アーチャー」＝鹿児島市の平川動物公園
（別カット）式典でくす玉を割る下鶴隆央市長（左から２人目）や児童ら＝鹿児島市の平川動物公園
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