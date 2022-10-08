開園50年祝う　鹿児島市の平川動物公園で記念式典　豪から来たコアラ「アーチャー」もお披露目

１．

女子駅伝優勝祝いで稲盛和夫さんお気に入りの店へ。でも会長車は定員オーバー。「いいから乗りなさい」。そう言った稲盛さんが運転手に怒られたのは懐かしい思い出

２．

稲盛和夫さんにダメ元で書いた講演依頼の手紙。秘書からOKの返事が来た。空港に出迎えると「このような機会をありがとう」とおっしゃる。感激した

３．

「県人会には上も下もねぇでなぁ」 関西一円の鹿児島県出身者から慕われた稲盛和夫さん。古里の人が一堂に集う場の発足を心から喜んだ

４．

ブランド牛食べ比べに長蛇の列…「和牛のオリンピック」催事エリア盛況 バーベキューも人気 全国和牛能力共進会が鹿児島で開幕

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「みんな動くな」。京セラの忘年会、酌をしようとした幹部を稲盛さんが制した。「一生懸命働いているのは君たちだ。俺がつぐんだよ」。心酔した

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全国和牛能力共進会の霧島会場、3連休混み合う予想 大会ホームページに地図や混雑状況

７．

「前向き」に「よい心」で生きると教わった稲盛さんの本。義父、夫が相次ぎ旅立ち水道工事会社の社長になった私を支えた。本にサインしてもらった言葉は「敬天愛人」

８．

鹿児島県の旅行割、11日から全国に対象拡大 県内離島宿泊に追加支援

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「これからは借金を減らせ。そうしないと…」 社員の前で叱ってくれた稲盛和夫さん。盛和塾で叩き込まれた教えがあるから今がある

10．

全国和牛能力共進会 鹿児島大会6日開幕 5年に1度の“和牛のオリンピック” 霧島・牧園メイン会場