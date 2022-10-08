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新型コロナ　鹿児島県内で新たに360人感染　死者の発表なし

 2022/10/08 16:08
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　鹿児島県は８日、新たに３６０人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。死者の発表はなかった。
【関連表】一目でわかる鹿児島県の感染者推移
表･新型コロナに関する相談窓口


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