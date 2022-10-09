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全国和牛能力共進会（全共）鹿児島大会　県代表が8区で首席

 2022/10/09 10:06
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　鹿児島で開催されている第12回全国和牛能力共進会（全共）で9日、鹿児島県代表の「南迫」が、「肉牛の部」の８区（去勢肥育牛）で首席に輝いた。
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