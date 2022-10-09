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【栃木国体】アーチェリー少年女子個人で大田（成立学園高、姶良市出身）が優勝

 2022/10/09 12:01
少年女子個人を制した少鹿児島の大田楓子（成立学園高）＝那須烏山緑地運動公園多目的競技場
少年女子個人を制した少鹿児島の大田楓子（成立学園高）＝那須烏山緑地運動公園多目的競技場
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　第７７回国民体育大会（いちご一会とちぎ国体）は８日、栃木県各地であり、アーチェリー少年女子個人で鹿児島の大田楓子（東京・成立学園高、姶良市出身）が頂点に立った。

　大田は前半３６射で全体の７位につけた。後半は得点を伸ばし計６２６点をマーク、２位を３点差で振り切った。栃木国体での県勢の優勝は、特別競技を含めて計８組となった。
少年女子個人で頂点に立った鹿児島の大田楓子（成立学園高）＝那須烏山緑地運動公園多目的競技場
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