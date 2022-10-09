【栃木国体】アーチェリー少年女子個人で大田（成立学園高、姶良市出身）が優勝

〈詳報〉全国和牛能力共進会（全共）鹿児島大会 1区首席の白浜喜は「群を抜く体つきの充実度合い」 和牛改良支える存在に

稲盛和夫さんにダメ元で書いた講演依頼の手紙。秘書からOKの返事が来た。空港に出迎えると「このような機会をありがとう」とおっしゃる。感激した

全国和牛能力共進会（全共）鹿児島大会 3連休初日から大勢の来場者 審査場は入場規制、バス乗り場も長い列

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ブランド牛食べ比べに長蛇の列…「和牛のオリンピック」催事エリア盛況 バーベキューも人気 全国和牛能力共進会が鹿児島で開幕