新型コロナ　鹿児島県内で新たに242人感染　死者の発表なし

全国和牛能力共進会 鹿児島大会6日開幕 5年に1度の“和牛のオリンピック” 霧島・牧園メイン会場

稲盛和夫さんにダメ元で書いた講演依頼の手紙。秘書からOKの返事が来た。空港に出迎えると「このような機会をありがとう」とおっしゃる。感激した

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ブランド牛食べ比べに長蛇の列…「和牛のオリンピック」催事エリア盛況 バーベキューも人気 全国和牛能力共進会が鹿児島で開幕