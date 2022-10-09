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全国和牛能力共進会（全共）鹿児島大会 6区（総合評価群）でも県代表が首席 9部門中6部門制す
2022/10/09 16:33
全共の６区（総合評価群）で首席に輝いた鹿児島県の代表牛＝９日、霧島市牧園
拡大
鹿児島で開催されている第１２回全国和牛能力共進会（全共）で９日、鹿児島県が６区（総合評価群）で首席に輝いた。
鹿児島は全９部門中、６部門を制した。
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全国和牛能力共進会（全共）鹿児島大会 6区（総合評価群）でも県代表が首席 9部門中6部門制す
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