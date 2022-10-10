国分－末吉財部IC 通行止め解除　東九州道

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登山道から滑落か、北アルプスに男性の遺体 遭難の鹿児島市男性を捜索中のヘリが見つける

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超高級魚クエが桜島で釣れている－。SNSで見つけた情報。一番頑丈な竿とリールでやってみた。本当に釣れた

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北海道物産展の売り上げ「圧倒的な日本一」のデパートへ…鈴木知事、鹿児島市の山形屋を訪れ感謝状贈る

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種牛の部で鹿児島県が「和牛日本一」 内閣総理大臣賞 肉牛は宮崎県 全国和牛能力共進会

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全国和牛能力共進会（全共） 鹿児島県勢は6出品区で首席獲得 宮崎は2

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東九州自動車道 国分－末吉財部で通行止め

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全国和牛能力共進会（全共） 重圧跳ね返し鹿児島勢が花形6区を初制覇 総合力で和牛王国の威信示す

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全国和牛能力共進会（全共）鹿児島大会 6区（総合評価群）でも県代表が首席 9部門中6部門制す

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〈詳報〉全国和牛能力共進会（全共） 鹿児島県勢、最多タイ6部門制す きょう最終日「和牛日本一」決まる

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〈詳報〉全国和牛能力共進会（全共）鹿児島大会 1区首席の白浜喜は「群を抜く体つきの充実度合い」 和牛改良支える存在に