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国分－末吉財部IC 通行止め解除　東九州道

 2022/10/10 10:42
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　西日本高速道路によると、東九州自動車道の国分インターチェンジ（ＩＣ）－末吉財部ＩＣの通行止めは１０日午前１０時２８分、解除された。
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