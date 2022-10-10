TOP鹿児島のニュース スポーツ 国体

【栃木国体】陸上男女混合1600メートルリレーで鹿児島V　馬術・深水（牧園高出身）も優勝

 2022/10/10 15:44
男女混合１６００メートルリレーで優勝した鹿児島のメンバー＝１０日、栃木県のカンセキスタジアムとちぎ
男女混合１６００メートルリレーで優勝した鹿児島のメンバー＝１０日、栃木県のカンセキスタジアムとちぎ
拡大拡大
　第７７回国民体育大会（いちご一会とちぎ国体）は１０日、栃木県各地であった。鹿児島県勢は、馬術の成年男子六段障害飛越の深水伸平（ライディングパーク土佐、牧園高出身）が優勝。陸上男女混合１６００メートルリレー（太田芳栄、下野みのり、鶴田玲美、佐藤恵斗）で頂点に立った。

　栃木国体での県勢の優勝は、特別競技を含めて計１１組となった。
成年男子六段障害飛越で優勝した深水伸平さんと愛馬キングスクロス＝１０日、栃木県の那須塩原市地方競馬教養センター
成年男子六段障害飛越で優勝し、手旗を振る深水伸平さん＝１０日、栃木県の那須塩原市地方競馬教養センター
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ