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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに181人感染 死者の発表なし
2022/10/10 16:10
拡大
鹿児島県は１０日、新たに１８１人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。死者の発表はなかった。
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