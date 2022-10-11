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イプシロン6号機 12日打ち上げ　センテラス天文館で午前9時半からパブリックビューイング　鹿児島市

 2022/10/11 12:47
イプシロンロケット（資料写真）
イプシロンロケット（資料写真）
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　１２日の固体燃料ロケット「イプシロン」６号機の打ち上げに合わせ、鹿児島市のセンテラス天文館で同日午前９時半から、打ち上げのライブ中継のパブリックビューイング（ＰＶ）がある。県庁１８階でも午前９時ごろから放映する。いずれも観覧無料。

　ＰＶは九州経済研究所（同市）とセンテラス天文館が共催。ステッカーや鉛筆など宇宙関連グッズも配る。

　イプシロン６号機は宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）が１２日午前９時５０〜５５分に、肝付町の内之浦宇宙空間観測所から打ち上げる。
内之浦宇宙空間観測所（肝付町）
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