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海自鹿屋基地に米軍C17輸送機2日連続飛来 無人機展開へ機材搬入が本格化
2022/10/11 14:44
無人機関連の機材をＣ１７輸送機から運び出す米軍関係者＝１０日午後２時１５分ごろ、鹿屋市の海上自衛隊鹿屋航空基地
拡大
海上自衛隊鹿屋航空基地（鹿児島県鹿屋市）への米軍無人機一時展開計画で１０日午後１時ごろ、米軍Ｃ１７輸送機１機が鹿屋基地に飛来した。これまで確認できたものとは異なる円すい型の機材や大型コンテナを下ろす姿が見られた。
輸送機は午後４時ごろに飛び立った。九州防衛局によると準備作業の一環。大型のＣ１７による搬入は９日に２機あり、２日連続。今月下旬の運用開始に向け、準備が本格化している。計画に伴う米軍輸送機の飛来は計２２機。
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