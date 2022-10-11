新型コロナ　鹿児島県内で新たに144人感染　死者の発表なし

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種牛の部で鹿児島県が「和牛日本一」 内閣総理大臣賞 肉牛は宮崎県 全国和牛能力共進会

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下り坂で軽乗用車が追突事故、計4台が次々と…「すごいスピード。怖かった」 74歳女性重体 鹿児島市川上町の市道

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全国和牛能力共進会（全共） 鹿児島県勢は6出品区で首席獲得 宮崎は2

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登山道から滑落か、北アルプスに男性の遺体 遭難の鹿児島市男性を捜索中のヘリが見つける

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北海道物産展の売り上げ「圧倒的な日本一」のデパートへ…鈴木知事、鹿児島市の山形屋を訪れ感謝状贈る

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「小さな牛小屋から日本一に。感慨深い」「審査場内を1周して誉れ」「鹿児島の牛が全国で認められた」 首席獲得者の喜びの声 全国和牛能力共進会

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〈詳報〉全国和牛能力共進会（全共） 「和牛日本一」の鹿児島「産地として日本の最先端走っていく」 団体賞も受賞

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超高級魚クエが桜島で釣れている－。SNSで見つけた情報。一番頑丈な竿とリールでやってみた。本当に釣れた

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北アルプスの遺体 鹿児島市の男性と判明 長野県警

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鹿児島県の旅行割、11日から全国に対象拡大 県内離島宿泊に追加支援